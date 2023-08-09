Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA, (DHA)MALATYA'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 20.01'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 12.01 kilometre derinlikte olan deprem, Malatya ve ilçelerinden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

        AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, "Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 20:01'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-08-09 20:23:09

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?

        Benzer Haberler

        FLAŞ
        FLAŞ
        Bakan Kacır, Malatya'da sanayicilerle bir araya geldi
        Bakan Kacır, Malatya'da sanayicilerle bir araya geldi
        Malatya'da tünel inşaatındaki iş kazasında 3 işçi yaralandı
        Malatya'da tünel inşaatındaki iş kazasında 3 işçi yaralandı
        Bakan Kacır, Malatya'da depremzede esnaf için yapılan sanayi sitesini gezdi...
        Bakan Kacır, Malatya'da depremzede esnaf için yapılan sanayi sitesini gezdi...
        Bakan Kacır: Deprem bölgesindeki KOBİ'lerin 2023 yılı KOSGEB borçları silin...
        Bakan Kacır: Deprem bölgesindeki KOBİ'lerin 2023 yılı KOSGEB borçları silin...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Malatya'da Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'n...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Malatya'da Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'n...