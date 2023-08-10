Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 20.48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte olan deprem, Malatya ve çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-08-10 21:00:54