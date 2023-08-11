Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem (6)

VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRİYOR

Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğünde depremin ardından kentte vatandaşlar, toplanma alanları, parklar ve etrafındaki açık alanlarda geceyi geçiriyor. Yanlarına aldıkları yorgan, yastık ve battaniye ile açık alanlara gelen vatandaşlar, depremden çok korktuklarını, 6 Şubat'ta yaşadıkları anı yeniden yaşadıklarını belirterek, tedbir amacıyla bu geçeyi dışarı geçireceklerini söyledi.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Vatandaşları korkutan 5.3 büyüklüğündeki deprem anı işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıyla vatandaşların dışarıya kaçıştıkları, bazı işlerinde ise tezgahlarda bulunan eşyaların düştüğü görüldü.

VALİ YAZICI'DAN, AÇIKLAMA

Antalya'dan Malatya'ya yeni atanan Vali Ersin Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, "Malatya Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48´de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. (DHA)Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-08-11 00:41:08