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        Bakan Şimşek, Malatya'da incelemelerde bulundu

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 16:13
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        Bakan Şimşek, Malatya'da incelemelerde bulundu
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        Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'ya gelerek bir dizi temaslarda bulundu. Bakan Şimşek, ilk olarak Malatya Valiliği'ni ziyaret etti. Şimşek daha sonra beraberindekilerle birlikte AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Bakan Şimşek, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları ile de bir araya geldi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-08-12 16:12:49

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