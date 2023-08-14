Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Malatya'da kamyon şarampole devrildi; 2 ölü, 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da kamyon şarampole devrildi; 2 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, eşya yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Yaygın Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Yıldırım yönetimindeki 63 ABA 458 plakalı eşya yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mahmut Yıldırım (52) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Kazanın etkisiyle kimlikleri kaybolan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde sürücü Yıldırım ile kimliği tespit edilemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hurda yığınına dönen kamyonda sıkışan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-08-14 18:33:39

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Transferde geri sayım!
        Transferde geri sayım!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        İstan"bulut"!
        İstan"bulut"!
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz

        Benzer Haberler

        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Malatya'da devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Malatya'da devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Malatya'da ağır hasarlı bina yıkımındaki iş kazasında 1 işçi yaralandı
        Malatya'da ağır hasarlı bina yıkımındaki iş kazasında 1 işçi yaralandı
        Malatya Valisi Hulusi Şahin'e veda programı düzenlendi
        Malatya Valisi Hulusi Şahin'e veda programı düzenlendi
        Malatya'da depremler nedeniyle bazı vatandaşlar parklarda sabahladı
        Malatya'da depremler nedeniyle bazı vatandaşlar parklarda sabahladı
        Malatya'da freni patlayan otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı
        Malatya'da freni patlayan otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı