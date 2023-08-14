Malatya'da kamyon şarampole devrildi; 2 ölü, 2 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, eşya yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yaygın Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Yıldırım yönetimindeki 63 ABA 458 plakalı eşya yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mahmut Yıldırım (52) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Kazanın etkisiyle kimlikleri kaybolan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde sürücü Yıldırım ile kimliği tespit edilemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hurda yığınına dönen kamyonda sıkışan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-08-14 18:33:39