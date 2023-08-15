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        Malatya'da dağlık alanda yangın; söndürme çalışması sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 02:05
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        Malatya'da dağlık alanda yangın; söndürme çalışması sürüyor
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        Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, meyve bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

        Yangın, gece saatlerinde Ballıkaya Mahallesi'nde çıktı. Meyve bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çok sayıda kayısı ve ceviz bahçesine zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahayesi sürerken, alevlerin tehdit ettiği bazı evler tahliye edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-08-15 02:04:42

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