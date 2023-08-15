Malatya'da dağlık alandaki yangın 7 saatte kontrol altına alındı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, meyve bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 7 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ballıkaya Mahallesi'nde meyve bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çok sayıda kayısı ve ceviz bahçesine de zarar verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. 34 itfaiye erinin 8 araç ve 4 iş makinesi ile müdahale ettiği yangın, 7 saat süren çalışma ile bugün saat 06.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-08-15 10:19:40