Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Malatya'da dağlık alandaki yangın 7 saatte kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da dağlık alandaki yangın 7 saatte kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, meyve bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 7 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Ballıkaya Mahallesi'nde meyve bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çok sayıda kayısı ve ceviz bahçesine de zarar verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. 34 itfaiye erinin 8 araç ve 4 iş makinesi ile müdahale ettiği yangın, 7 saat süren çalışma ile bugün saat 06.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-08-15 10:19:40

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut satışlarında toparlanma
        Konut satışlarında toparlanma
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Yaprak dökümü yakında!
        Yaprak dökümü yakında!

        Benzer Haberler

        MALATYA'DA DAĞLIK ALANDA YANGIN; SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
        MALATYA'DA DAĞLIK ALANDA YANGIN; SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
        Malatya'da dağlık alanda yangın; söndürme çalışması sürüyor
        Malatya'da dağlık alanda yangın; söndürme çalışması sürüyor
        GÜNCELLEME - Malatya'da dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Malatya'da dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Malatya'da dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Malatya'da dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Malatya'da kamyon şarampole devrildi; 2 ölü, 2 yaralı
        Malatya'da kamyon şarampole devrildi; 2 ölü, 2 yaralı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı