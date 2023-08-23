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        Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı 2 bina, dinamit kullanılarak yıkıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 15:00 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:01
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        Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı 2 bina, dinamit kullanılarak yıkıldı
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        Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, ağır hasarlı 2 bina, dinamit kullanılarak yıkıldı.

        Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 13 katlı 4 binadan 2'sinin yıkım işlemleri için patlayıcı kullanılmasına karar verildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirdi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Öte yandan binaların yıkımı için 80 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi. Diğer 2 binanın da ilerleyen günlerde yıkılıcağı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-08-23 14:59:48

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