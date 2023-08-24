Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA´nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Yeşilyurt ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.35´te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.8 olarak açıkladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-08-24 08:52:23