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        Boş binada çıkan yangın, yanındaki eve sıçradı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 09:52 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:53
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        Boş binada çıkan yangın, yanındaki eve sıçradı
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        Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da boşatılan 3 katlı binanın çatısında çıkıp, yanındaki eve sıçrayan yangın, 2 saatte söndürüldü; 1 itfaiye ile 1 vatandaş dumandan etkilendi.

        Zaviye Mahallesi'nde depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan 3 katlı binanın çatısında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Büyüyen alevler, yanındaki 3 katlı binanın çatısına da sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 8 araç ve 28 personel ile müdahale edilen yangın, 2 saatte söndürüldü. Müdahale sırasında 1 itfaiye personeli ile evde yaşayan Tamam Öztürk (76), dumandan etkilendi. 2 kişiye, ambulansta müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-08-25 09:51:05

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