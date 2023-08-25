Boş binada çıkan yangın, yanındaki eve sıçradı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da boşatılan 3 katlı binanın çatısında çıkıp, yanındaki eve sıçrayan yangın, 2 saatte söndürüldü; 1 itfaiye ile 1 vatandaş dumandan etkilendi.

Zaviye Mahallesi'nde depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan 3 katlı binanın çatısında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Büyüyen alevler, yanındaki 3 katlı binanın çatısına da sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 8 araç ve 28 personel ile müdahale edilen yangın, 2 saatte söndürüldü. Müdahale sırasında 1 itfaiye personeli ile evde yaşayan Tamam Öztürk (76), dumandan etkilendi. 2 kişiye, ambulansta müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-08-25 09:51:05