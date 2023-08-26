SEYİR HALİNDEYKEN MOTORU TUTUŞAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ; O ANLAR KAMERADA  

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, yanarak kullanılmaz hale geldi. Yolcular tahliye edilirken, otobüsün alev topuna döndüğü o anlar ise kameraya yansıdı. Olay, saat 22.00 sıralarında MalatyaKayseri karayolunda meydana geldi. Kütahya'dan, Van'a sefer yapmakta olan Serhat A. yönetimindeki 06 CNH 747 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, motor kısmından alev aldı. Motor kısmından yükselen alevleri fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekip, 35 yolcuyu tahliye etti. Alevler ise kısa sürede tüm otobüsü sardı. Otobüs alev topuna dönerken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Öte yandan, otobüsün alev alev yandığı anlar ise kameraya yansıdı. Kullanılamaz hale gelen otobüste çıkan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Yanan otobüsten görüntüler

Yangına müdahale eden itfaiye erleri

Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera:Taha AYHAN-MALATYA-DHADHA-Gündem Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-08-26 00:18:10