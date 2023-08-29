Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da ağır hasarlı 9 katlı 2 bina, dinamit kullanılarak yıkıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 17:29 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da ağır hasarlı 9 katlı 2 bina, dinamit kullanılarak yıkıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, ağır hasarlı 9 katlı 2 bina, dinamit kullanılarak yıkıldı.

        Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürerken, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 9 katlı 2 bina için patlayıcı kullanılmasına karar verildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirdi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Daire sahipleri, yıkım sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

        Öte yandan binaların yıkımı için 2 bin 300 parçadan oluşan 200 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-08-29 17:29:00

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...

        Benzer Haberler

        Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
        Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mes...
        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mes...
        Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Malatya'da mesleki eğitim kapsamında başarılı olan 10 kursiyer yurt dışına...
        Malatya'da mesleki eğitim kapsamında başarılı olan 10 kursiyer yurt dışına...
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı