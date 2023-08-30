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        Malatya'da ağır hasarlı binalar yıkılmaya devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 18:58 Güncelleme: 30.08.2023 - 18:59
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        Malatya'da ağır hasarlı binalar yıkılmaya devam ediyor
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        Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı 9 katlı bina, dinamit kullanılarak yıkıldı.

        Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürerken, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 9 katlı bina için patlayıcı kullanılmasına karar verildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirildi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. 

        Öte yandan, binaların yıkımı için 2 bin 700 parçadan oluşan 200 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-08-30 18:57:30

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