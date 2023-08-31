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        Bakan Ersoy, Malatya'da

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 19:19 Güncelleme: 31.08.2023 - 19:20
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        Bakan Ersoy, Malatya'da
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        Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da, Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Bakan Ersoy, daha sonra Sanat Sokağı'na geçerek Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Kafe'ye ziyarette bulundu. Kafede çalışan down sendromlu çocuklarla buluşan Ersoy, çocuklarla sohbet etti, çay içip kurabiye yedi. Down sendromlu çocuklara ne zamandır kafede çalıştıklarını soran Bakan Ersoy ile çocuklar arasında samimi diyaloglar oldu. Bakan Ersoy, daha sonra İtfaiye Daire Başkanlığı'nda Afet Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-08-31 19:18:49

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