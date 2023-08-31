Bakan Ersoy, Malatya'da (2)

'PROJENİN ÇOK KISA SÜREDE TAMAMLANACAĞINI İNANCIM TAMDIR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da UNESCO Kalıcı Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün 'Karşılama Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Açılışta konuşan Bakan Ersoy, MÖ 6 bin yıllarından, MS 11'inci yüzyıla kadar iskan gören Arslantepe, Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı´na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularını barındırmış, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölge olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu tarihi alan, yapılan kazılar sonucunda eser zenginliği ile dikkat çekmiş ve bir `açık hava müzesi´ olarak ziyaretçilerin uğrak noktası olmuştur. Arslantepe bu özellikleriyle 2021 yılında 44'üncü UNESCO Dünya Miras Komitesi oturumunda, üstün evrensel değeri de dikkate alınarak Dünya Miras Listesine ülkemizin 19'uncu alanı olarak kaydedilmiştir. Höyükte 1930´lu yıllardan itibaren gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonucunda; MÖ 33003000 yıllarına ait bir kerpiç saray, MÖ 36003500'lere ait tapınak, iki bini aşkın mühür baskısı, kaliteli metal eserler bulunmuştur. Elde edilen veriler göstermektedir ki o dönemde Arslantepe; aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel bir merkezdir. İncelendiğinde, sarayın koridor duvarlarının baskı motif ve duvar resimleri ile bezendiği görülmektedir. Binanın çeşitli bölümlerinde çok sayıda mühür baskısının bulunması, idari etkinliklerin yoğunluğunu ve çok sayıda memurun çalıştığını ortaya koymaktadır. Bu höyük, Yakın Doğu'da ilk devlet toplumunun ortaya çıkışına istisnai biçimde tanıklık ederken, 4. bin yıl Uruk Uygarlığı ile ilişkili olmasına karşın özgün mimari özellikler sergilemektedir. Ziyaretçilerimizin söz konusu alanda genel ihtiyaçlarını karşılamak ve alanın daha nitelikli bir tesis ile bütünleşik hale getirilmesi için Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi´nin (ICOMOS) önerileri de dikkate alınarak birtakım düzenlemelere gidilmesi zaruri olmuştur. Bu çerçevede, Höyüğün sınırları dışında, 3'üncü Derece Arkeolojik sit alanında, mevcutta ilköğretim okulu olarak kullanılan yapıların bulunduğu parsellerin kamulaştırılmasıyla ziyaretçi karşılama merkezi yapılması planlanmıştır. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar sonucunda; yapılması planlanan `ziyaretçi karşılama merkezi´ için proje yetkisi ilgili belediyeye verilmiş, Bakanlığımız denetiminde hazırlanan projeler Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca geçtiğimiz yıl onaylanmıştır. Söz konusu projelerin uygulamasına yönelik 'Arslantepe Höyüğü, Karşılama Merkezi Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi'ne ilişkin Bakanlığımız, Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 7 Ağustos tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde projenin maliyetinin bir kısmı Fırat Kalkınma Ajansı geri kalan miktarı ise Bakanlığımız tarafından karşılanması kararlaştırılmıştır. Hızla başlanılan bu projenin çok kısa sürede tamamlanacağına inancım tamdır. Geldiğimiz bu noktada, temelini atacağımız karşılama merkezimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve katılımcılar tarafından Arslantepe Höyüğü'nün 'Karşılama Merkezi'nin temeli atıldı. Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-08-31 20:47:49