Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        7.6'lık depremde 16 tonluk itfaiye aracının sallanması kamerada

        KAHRAMANMARAŞmerkezli7.6 büyüklüğündeki ilk depremde Malatya'da, İtfaiye Daire Başkanlığı içerisinde park halinde bulunan 16 tonluk aracın sallanması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 14:35 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        7.6'lık depremde 16 tonluk itfaiye aracının sallanması kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, bir yandan afet konutları yükselirken, diğer taraftan ise ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. 6 Şubat'ta yaşanan depremin üstünden 7 ay geçmesine rağmen o güne ait güvenlik kameraları çıkmaya devam ediyor. Saat 4.17'de meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda da şiddetli hissedildi. Park halinde bulunan 16 ton ağırlığındaki itfaiye aracının, depremin etkisiyle sağa sola sallanması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir itfaiye erinin sallanan aracı tutmaya çalışması da yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

        2023-09-06 14:34:11

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Orta Vadeli Plan açıklanıyor
        Orta Vadeli Plan açıklanıyor
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        İstanbul barajlarında son durum!
        İstanbul barajlarında son durum!
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!

        Benzer Haberler

        Yolcu otobüsündeki uyuşturucuya 1 tutuklama
        Yolcu otobüsündeki uyuşturucuya 1 tutuklama
        Malatya'da otomobil, şarampole devrildi; sürücü, eşi ve 2 çocuğu öldü
        Malatya'da otomobil, şarampole devrildi; sürücü, eşi ve 2 çocuğu öldü
        Malatya'da 6 Şubat'ta yaşanan deprem anı güvenlik kamerasında
        Malatya'da 6 Şubat'ta yaşanan deprem anı güvenlik kamerasında
        Malatya'da dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü
        Malatya'da dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü
        Deprem bölgesindeki İnönü Üniversitesinde kontenjan doluluğu yüzde 98,5 old...
        Deprem bölgesindeki İnönü Üniversitesinde kontenjan doluluğu yüzde 98,5 old...
        Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi