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        Malatya'da ağır hasarlı 2 bina, patlayıcı ile yıkıldı

        MALATYA'dadepremdeağır hasar alan 10 katlı 2 bina, kolonlarına yerleştirilen patlayıcı ile yerle bir oldu; o anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:23 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:25
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        Malatya'da ağır hasarlı 2 bina, patlayıcı ile yıkıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu, ağır hasarlı yapıların yıkımlarının sürdüğü Malatya'da, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 10 katlı 2 bina için patlayıcı kullanılması kararlaştırıldı. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirildi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesi ile saniyeler içinde yerle bir oldu. Binaların yıkımı için 300 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi. Daire sahipleri, yıkım sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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