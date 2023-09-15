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        Malatya'da 15 katlı ağır hasarlı 9 bina patlayıcıyla yıkıldı

        MALATYA'da,depremde ağır hasar alan 15 katlı 9 bina, kolonlarına yerleştirilen patlayıcıyla patlatıldı. O anlar kameraya yansıdı. Dünyada aynı anda sıralı en büyük patlamayla yıkımın gerçekleştiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 17:58 Güncelleme: 15.09.2023 - 18:00
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        Malatya'da 15 katlı ağır hasarlı 9 bina patlayıcıyla yıkıldı
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        MALATYA'da,depremde ağır hasar alan 15 katlı 9 bina, kolonlarına yerleştirilen patlayıcıyla patlatıldı. O anlar kameraya yansıdı. Dünyada aynı anda sıralı en büyük patlamayla yıkımın gerçekleştiği belirtildi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu, ağır hasarlı yapıların yıkımlarının sürdüğü Malatya'da Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 15 katlı 9 bina için patlayıcı kullanılması kararlaştırıldı. Uzman ekibin incelemesinin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirildi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Binaların yıkımı için taşıyıcı kolonlara 30 bin adet parça halinde toplam 1 ton 660 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi. Böylece, dünyanın en büyük patlamasının gerçekleştiği belirtildi. Patlamayla çevreyi kaplayan toz bulutu sisi andırdı. Patlama sesi ise kentin birçok noktasından duyuldu.

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