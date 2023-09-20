Malatya'da yıkımı yapılan binaların enkazı kalktıkça boş alanlar büyüyor

KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Malatya'da, ağır hasarlı yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı bölgelerde boşalan alanlar genişliyor.

Malatya'da depremde en büyük yıkımın yaşandığı merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. 35 bin ağır hasarlı bina bulunan kentte, şu ana kadar 7 bin civarında binanın yıkımı gerçekleşti. İş makineleriyle kamyonlara yüklenen ve yıkılan binalardan kalan tonlarca moloz, kent merkezinin dışına taşınıyor. Enkazın kalktığı bölgeler ise boş alanlara dönüşüyor. Bir zamanlar çok sayıda insanın yaşadığı sokaklar, yerini sessizliğe bırakıyor. Kentte enkazı kaldırılarak büyüyen boşluklar dron ile havadan görüntülendi.