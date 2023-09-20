Hasarlı binanın çatısının yola ve araçların üzerine düşmesi kamerada
MALATYA´dadepremde orta hasar gören 3 katlı binanın çatısı yola düştü. Yoldan geçen hafif ticari araç ile park halindeki otomobilin hasar gördüğü olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
MALATYA´dadepremde orta hasar gören 3 katlı binanın çatısı yola düştü. Yoldan geçen hafif ticari araç ile park halindeki otomobilin hasar gördüğü olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Hamidiye Mahallesi Antepli Sokak´ta bugün öğle saatlerinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar alan 3 katlı binanın çatısı yerinden sökülüp yola düştü. Çatı parçaları, yoldan geçen bir hafif ticari araç ile park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araçlar hasar görürken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.