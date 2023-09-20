Malatya'da dağdaki yangın 3 saatte kontrol altına alındı

MALATYA'nınAkçadağ ilçesinde, evlerin ve meyve bahçelerinin de bulunduğu dağda çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Aydınlar ve Gölpınar Mahallesi'nde evlerin ve meyve bahçelerinin de bulunduğu dağda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çok sayıda kayısı, meyve ve sebze bahçesine de zarar verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. 60 itfaiye eri ile Orman bölge müdürlüğü ekiplerinin 15 araç, 5 iş makinesi ile müdahale ettiği yangın, 3 saat süren çalışma ile saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

'RÜZGAR, YANGINI ÇOK CİDDİ ANLAMDA BÜYÜTTÜ VE ÇOK GENİŞ ALANA KAPSADI'

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, saat 18 .00 sıralarında yangın ihbarı geldiğini belirterek, "Ekiplerimiz çok hızlı şekilde olay yerine vardılar. Rüzgarın etkisiyle yangın çok ciddi anlamda büyüdü ve çok geniş alanı kapsadı. Bizler itfaiye olarak önceliğimiz yaşam alanları olduğu için yaşam alanlarının olduğu yerlerde yangının önünü alarak daha sonra dağlık alanlarda ve dere yatağında olan yangınları söndürmeye devam ettik. Yangın şu an için an itibariyle tamamen kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.