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        Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

        MALATYA'da,aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 22:46 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:50
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        Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
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        MALATYA'da,aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda taraflardan biri, tabancayla rastgele ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Sami G. ve Ramazan S. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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