YÖK Başkanı Özvar: Deprem bölgesindeki üniversiteler eğitim- öğretime hazır

YÜKSEKÖĞRETİMKurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerin eğitim ve öğretime hazır olduğunu söyledi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da, İnönü ve Turgut Özal üniversitelerini ziyaret edip, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Deprem bölgesindeki üniversitelerdeki çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Özvar, öğrencilerin bu üniversitelerde kalabileceğini ve tıp, sağlık ve mühendislik programlarının yüz yüze eğitime geçeceğini dile getirdi. Malatya'nın, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin başında geldiğini belirten Özvar, "Deprem bölgesindeki üniversitelerimiz şu an itibarıyla eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir. İnönü Üniversitemizde ve Turgut Özal Üniversitemizde öğretim elemanlarımızla ve senato üyeleriyle bir araya gelerek eğitim öğretim döneminde yapacağımız çalışmaları son kez değerlendirmiş olduk" diye konuştu.

'KYK ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAK ÜZERE'

Özvar, öğretim üyeleri ve depremzedeler için kampüs içerisinde yapılan ekolojik köy hakkında da bilgi verip vagonların bir araya getirilerek 500 haneli yaşam alanına çevrildiğini anlattı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenci yurtlarına ilişkin çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu bildiren Özvar, "Öğrencilerimiz bu üniversitelerin yurtlarında kalabilecek. Üniversitelerimiz almış olduğu kararlar neticesinde tıp başta olmak üzere, sağlık, mühendislik programları büyük ölçüde yüz yüze eğitime geçiyor. Depreme rağmen Türk gençliği üniversitelerde okuma konusunda azim ve irade sergiliyor. Bize de vazife olarak gençlerimizi en iyi şekilde bu üniversitelerde yetiştirmek düşüyor. Deprem bölgesindeki üniversitelerimiz eğitim ve öğretim vermeye hazır vaziyettedir. Dünyada ilk defa Türkiye'de denenen usulle karaciğer nakli yapıldı" dedi.

'İLK DEFA TÜRKİYE'DE'

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nü de ziyaret eden Özvar, burada karaciğer nakli yapılan çocuklarla bir araya geldi. Enstitünün, karaciğer naklinde sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da hizmet ettiğini belirten Özvar, "Ziyaret ettiğimiz yavrulardan biri ya da ikisine dünyada ilk defa Türkiye'de denenen usulle karaciğer nakli yapıldı. Burada çalışan hocalarımız ve hekimlerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'dan bir grup doktorun eğitim için geldiğini ifade eden Özvar, sözlerini şöyle tamamladı: "Hekim arkadaşlara burada birtakım eğitimler verildiğine şahit olduk. Bu noktada anlaşılan, enstitümüzün bilgi ve becerisi fevkalade yüksek düzeyde olmalı ki yurt dışından gelen hekimlere burada eğitimler verilmekte. Benim gönlümden geçen bu enstitünün, uluslararası arenada daha fazla etkili olabilmesi, uluslararası iş birliklerine kapı aralaması. Bunun ölçeğini büyüterek Orta Doğu ve daha geniş coğrafyada en büyük karaciğer nakli enstitüsü olmasını, dünyada birinci olmasını diliyoruz."