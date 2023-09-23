Malatya'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 5 yaralı

MALATYA'da,ciple çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Kayseri karayolun Karahan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ali G. yönetimindeki 54 AHS 187 plakalı cip ile Hüseyin T. yönetimindeki 23 FV 212 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile yanında bulunan Ali T., Batuhan T., Hayriye T. ve Hüseyin T., yaralandı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştığı araçtan çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.