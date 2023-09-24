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        Kafası janta sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

        MALATYA'da,kafası lastik jantına sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Anne köpek, yavrusu kurtarılana kadar bölgede bekledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 13:26 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:30
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        Kafası janta sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
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        MALATYA'da,kafası lastik jantına sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Anne köpek, yavrusu kurtarılana kadar bölgede bekledi.

        Olay, sabah saatlerinde Çolakoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yavru köpeğin kafası lastik jantına sıkıştı. Köpeğin sesini duyanların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, bir süre köpeği kurtarmaya çalıştı. Bu sırada köpeğin annesi de bölgeden ayrılmadı. İtfaiye ekibi, yavru köpeği jantı spiral ile kestikten sonra kurtardı. Yavru köpek, annesinin yanına bırakıldı.

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