Malatya'da terör örgütü operasyonuna 4 tutuklama
MALATYA'da,Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile düzenlenen ortak operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG üyesi 4 şüpheli tutuklandı.
MALATYA'da,Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile düzenlenen ortak operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG üyesi 4 şüpheli tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT, terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik ortak operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.