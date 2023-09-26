Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da terör örgütü operasyonuna 4 tutuklama

        MALATYA'da,Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile düzenlenen ortak operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG üyesi 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 21:35 Güncelleme: 26.09.2023 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da terör örgütü operasyonuna 4 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA'da,Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile düzenlenen ortak operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG üyesi 4 şüpheli tutuklandı.

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT, terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik ortak operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Maçta 1 gol 1 iptal VAR!
        Maçta 1 gol 1 iptal VAR!
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        ABD'den Amazon'a 'haksız rekabet' davası
        ABD'den Amazon'a 'haksız rekabet' davası
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Malatya'da terör örgütü PKK/PYD operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Malatya'da terör örgütü PKK/PYD operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Malatya'da ağır hasarlı binada mahsur kalan çocuk iş makinesiyle kurtarıldı
        Malatya'da ağır hasarlı binada mahsur kalan çocuk iş makinesiyle kurtarıldı
        Malatya'da yaralı şahin bulundu
        Malatya'da yaralı şahin bulundu
        Malatya'da çevik kuvvet polisi tatbikat yaptı
        Malatya'da çevik kuvvet polisi tatbikat yaptı
        Malatya'da "şehir yeniden inşa edilirken erişilebilirlik konusu göz önüne a...
        Malatya'da "şehir yeniden inşa edilirken erişilebilirlik konusu göz önüne a...
        Malatya'da terör örgütü PKK/YPG operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da terör örgütü PKK/YPG operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı