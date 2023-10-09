Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

        MALATYA'da4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA'da4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 09.28'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.96 kilometre derinlikte olan deprem çevre il ve ilçelerinden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. 

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        500'den fazla hava saldırısı!
        500'den fazla hava saldırısı!
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza
        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        Sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Kabine toplanıyor! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kabine toplanıyor! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"
        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        14 aylık hasret bitti!
        14 aylık hasret bitti!
        Muhteşem Fener: 8'de 8 yaptı!
        Muhteşem Fener: 8'de 8 yaptı!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!

        Benzer Haberler

        Malatya'da geçici kaldırım çalışması yapılıyor
        Malatya'da geçici kaldırım çalışması yapılıyor
        Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Malatya'da polisten motosiklet sürücülerine kask hediyesi
        Malatya'da polisten motosiklet sürücülerine kask hediyesi
        MALATYA'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM  
        MALATYA'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM  
        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da hijyen kurallarına uymayan işletmeye cezai işlem uygulandı
        Malatya'da hijyen kurallarına uymayan işletmeye cezai işlem uygulandı