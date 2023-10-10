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        Malatya'da, 5 bin afet konutu ocakta depremzedelere teslim edilecek

        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremden etkilenen kentler arasındaki Malatya'da, depremzedeler için inşa edilen afet konutları, hızla yükseliyor. Dış cephe işlemleri tamamlanan ve iç tefrişatlarına başlanan afet konutlarından 5 bininin, yıl sonunda bitirilip 2024 yılı ocak ayında depremzedelere teslim edilesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:33 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:35
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        Malatya'da, 5 bin afet konutu ocakta depremzedelere teslim edilecek
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        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremden etkilenen kentler arasındaki Malatya'da, depremzedeler için inşa edilen afet konutları, hızla yükseliyor. Dış cephe işlemleri tamamlanan ve iç tefrişatlarına başlanan afet konutlarından 5 bininin, yıl sonunda bitirilip 2024 yılı ocak ayında depremzedelere teslim edilesi hedefleniyor.

        Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, TOKİ tarafından yapılan afet konutları yükseliyor. Mart ayında temellerin atıldığı bölgede sağlam zemine radye temel ve tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek 13 bin 975 konutun ihalesi yapıldı. Bu konutların ilk etabı olan 5 bin konutun, yıl sonuna kadar tamamlanması ve yeni yılın ilk günlerinde hak sahibi depremzedelere teslim edilmesi amaçlanıyor.

        İkizce, Orduzu ve Gelinciktepe mahalleleri bölgeleri ile Doğanşehir ve Yazıhan ilçelerinde hızla yükselen konutların dış cephe çalışmaları tamamlandı. Doğal gaz bağlantıları, asfaltlama ve çevre düzenleme işlemleri de devam eden konutların, iç tefrişatlarının da yıl sonuna kadar tamamlanıp, oturulabilir duruma geleceği bildirildi. Kent genelinde depremden etkilenenler için TOKİ tarafından 70 bin konutun yanı 25 bin de köy evi yapılacak.

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