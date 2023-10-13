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        Bakan Yumaklı: Bugün 630 milyon lirayı üreticilerimizin hesabına aktaracağız (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:09 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:10
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        Bakan Yumaklı: Bugün 630 milyon lirayı üreticilerimizin hesabına aktaracağız (2)
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        BÜYÜKBAŞTESLİMTÖRENİNE KATILDI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğü'nde istişare toplantısına katılıp, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde büyükbaş dağıtım törenine katılan Bakan Yumaklı, depremde ölen hayvanların karşılandığını belirterek, "Şu ana kadar 26 binin üzerinde kovan teslimatı yapıldı. Yaklaşık 43 bin 300'e yakın küçükbaş teslimatı yapıldı. 550 bine yakın kanatlı hayvan teslimatı yapıldı. Sadece büyükbaşla alakalı yeni bir temin süreci vardı, bunları da tamamladık ve 5 bin 804 adet büyükbaşın teslimini de Malatya'da bugün itibarıyla da başlatmış oluyoruz. Toplamda 5 bin 804 büyükbaşın 550'si Malatya'da telef olmuştu. Burada üreticilerimiz var ve onlara bugün bir bölümünü, kendilerine teslim etmiş olacağız" dedi.

        Bakan İbrahim Yumaklı, hayvan dağıtımı yapıldıktan sonra da AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti ve Organize Sanayi Bölgesi'nde de genç çiftçilerle buluştu.

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