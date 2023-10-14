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        Bakan Yumaklı: Türkiye'de devasa yapılar artık yüzde 100 milli olarak yapılıyor

        TARIMve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de devasa yapıların Türk mühendis, mimar ve işçilerin emeğiyle yapıldığını dile getirerek, "Baştan sona yüzde 100 milli olarak nitelendireceğimiz bir özelliğe sahip olması söz konusu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:35
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        Bakan Yumaklı: Türkiye'de devasa yapılar artık yüzde 100 milli olarak yapılıyor
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        TARIMve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de devasa yapıların Türk mühendis, mimar ve işçilerin emeğiyle yapıldığını dile getirerek, "Baştan sona yüzde 100 milli olarak nitelendireceğimiz bir özelliğe sahip olması söz konusu" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya'nın Arguvan ilçesinde yapımı devam eden Yoncalı Barajı'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Yumaklı, barajın yüzde 98'inin tamamlandığını ve yıl sonunda bitirileceğini belirterek, "2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla su tutmaya başlayacak olan bir barajımızın başka bir özelliği de yaklaşık 9 kilometrenin üzerinde bir tünelle 175 bin dekarlık bir alanın sulanmasıyla alakalı devam eden bir inşaat süreci var. Bu projenin de yaklaşık yüzde 75'i tamamlanmış durumda. Geriye kalan yüzde 25 ile en kısa zamanda bitecek. Sulama kanallarının bitmesi sonrasında bu bölge için artık çok daha farklı ürün çeşitlerinin daha verimli üretimin gerçekleşmesi sağlanmış olacak" dedi.

        Türkiye'nin artık yatırımlarını kendi insanlarıyla hayata dönüştürdüğüne dikkat çeken Bakan Yumaklı şöyle devam etti:

        "Artık Türkiye'de devasa yapıların, büyük yapıların Türk mühendislerinin, Türk mimarlarının, Türk işçisinin emeğiyle baştan sonra yüzde 100 milli olarak nitelendireceğimiz bir özelliğe sahip olması söz konusu. Hatırlarsanız Yusufeli Barajı kendi kategorisinde dünyanın 5'inci barajı, Türkiye'nin en büyük barajı. 275 metrelik bir yüksekliğe sahip, binlerce kilometrelik tünellerle birlikte o inanılmaz doğa şartlarını işte bu bahsetmiş olduğum bu ülkenin evlatlarının, bu ülkenin mühendislerinin beyin günü, zihin gücü ve emeğiyle beraber oldu. Bugün burada da aynı şekilde bizim Türk mühendislerimizin en son teknolojiye, dünyada uygulanması gereken ne varsa bu barajın yapımında kullandığını görüyoruz. Ben arkadaşlarla sohbetimde konuştum, onlara sordum, depremden ne kadar etkilendi diye, depremden hiçbir şekilde etkilenmedi çünkü buradaki teknoloji depremden etkilenmesini engelleyecek şekilde yapılmış durumda."

        DHA-Politika - Türkiye-Malatya - Taha AYHAN

        2023-10-14 13:29:38

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