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        Malatya'da PKK operasyonuna 4 tutuklama

        MALATYA'daterör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:35
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        Malatya'da PKK operasyonuna 4 tutuklama
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        MALATYA'daterör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü ile irtibatlı 4 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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