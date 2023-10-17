Malatya'da PKK operasyonuna 4 tutuklama
MALATYA'daterör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 17.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:35
MALATYA'daterör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü ile irtibatlı 4 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.