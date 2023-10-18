Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        ÇAY TAŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 04:24 Güncelleme: 18.10.2023 - 04:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇAY TAŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA'da,çaytaşırken otomobilin çarptığı Osman Katar (51), yaşamını yitirdi. 

        Kaza, akşam saatlerinde Aşağıbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa G. (32) yönetimindeki 44 AFH 160 plakalı otomobil, çay taşıdığı sırada, yolun karşısına geçmek isteyen Osman Katar'a çarptı. Katar, otomobilin altında yaklaşık 30 metre sürüklenirken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Katar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Katar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mustafa G. ise gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Biden'dan başsağlığı mesajı
        Biden'dan başsağlığı mesajı
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Pentagon'dan açıklama
        Pentagon'dan açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Soğuk havalara hazır olalım
        Soğuk havalara hazır olalım
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"

        Benzer Haberler

        Malatya'da İsrail protestosu sırasında bir grup Kürecik Radar Üssü'ne gitme...
        Malatya'da İsrail protestosu sırasında bir grup Kürecik Radar Üssü'ne gitme...
        Çay taşırken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Çay taşırken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Malatya'da PKK operasyonuna 4 tutuklama
        Malatya'da PKK operasyonuna 4 tutuklama
        Kale'de, Cumhuriyetin 100. yılı kutlandı
        Kale'de, Cumhuriyetin 100. yılı kutlandı
        Malatya'da Yerinde Dönüşüm Projesi anlatıldı
        Malatya'da Yerinde Dönüşüm Projesi anlatıldı