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        Malatya'da ağır hasarlı 12 katlı bina, dinamitle yıkıldı

        KAHRAMANMARAŞmerkezlidepremlerden etkilenen Malatya'da, 12 katlı bina dinamitle patlatılarak yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:16 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:20
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        Malatya'da ağır hasarlı 12 katlı bina, dinamitle yıkıldı
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        KAHRAMANMARAŞmerkezlidepremlerden etkilenen Malatya'da, 12 katlı bina dinamitle patlatılarak yıkıldı.

        Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Bostanbaşı Mahallesi'ndeki 12 katlı bir binanın yıkım işlemlerinin patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilmesine karar verildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binanın taşıyıcı kolonlarına dinamit yerleştirdi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra bina, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Öte yandan kentte 1300 civarında binanın daha patlatılarak yıkılacağı öğrenildi.

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