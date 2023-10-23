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        (ÖZEL) Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: Borcumuzu kapatıp Süper Lig´e çıkmak için kadro kuracağız

        YeniMalatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan, Türkiye Futbol Federasyonu´ndan, UEFA´dan ve FIFA´dan destek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:38 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:40
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        (ÖZEL) Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: Borcumuzu kapatıp Süper Lig´e çıkmak için kadro kuracağız
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        YeniMalatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan, Türkiye Futbol Federasyonu´ndan, UEFA´dan ve FIFA´dan destek istiyoruz" dedi.

        Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bu sezon 1'inci Lig'deki haklarını donduran Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, Demirören Haber Ajansı'na

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