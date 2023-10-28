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        Amcasını tüfekle öldürdü

        MALATYA'nınPütürge ilçesinde Çetin Gören (42), amcası Celal Gören'i (66) arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:50
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        Amcasını tüfekle öldürdü
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        MALATYA'nınPütürge ilçesinde Çetin Gören (42), amcası Celal Gören'i (66) arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurarak öldürdü.

        Olay, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Pazarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Çetin Gören ile amcası Celal Gören arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çetin Gören, yanında getirdiği tüfekle amcasına ateş etti. Celal Gören kanlar içinde yere yığılırken, mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Celal Gören'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çetin Gören ise jandarma ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

        Celal Gören'in cenazesi, incelenmenin ardından Adli Tıp Kurumu´nun morguna götürüldü.

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