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        MALATYA'DA 8'İNCİ KATTAN DÜŞEN MÜNİR ÖLDÜ

        MALATYA'da,8 katlı apartmanın en üst katındaki balkondan düşen Münir Taylan Öncü (9) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 01:28 Güncelleme: 30.10.2023 - 01:28
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        MALATYA'DA 8'İNCİ KATTAN DÜŞEN MÜNİR ÖLDÜ
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        MALATYA'da,8 katlı apartmanın en üst katındaki balkondan düşen Münir Taylan Öncü (9) hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın son katındaki evlerinin balkonda oynayan Münir Taylan Öncü, iddiaya göre dengesini kaybederek boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Münir Taylan Öncü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Evlatlarının ölüm haberine dayanamayarak baygınlık geçiren Münir'in anne ve babası gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Münir Taylan'ın cenazesi olay yerindeki incelenmesinin ardından cenaze aracına taşınarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        ----------------------------

        - Olay yerinden görüntüler

        - Polis ekipleri

        - Münir Taylan Öncü'nün cenaze aracına taşınması

        - Binadan görüntü

        DHA-Gündem - Türkiye-Malatya - Taha AYHAN

        2023-10-30 01:27:31

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