Malatya'da terör operasyonunda 2 tutuklama
MALATYA'da,jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ ve YPG/PKK üyesi 4 şüpheliden, 2'si tutuklandı.
MALATYA'da,jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ ve YPG/PKK üyesi 4 şüpheliden, 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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