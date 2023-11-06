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        Malatya'da terör operasyonunda 2 tutuklama

        MALATYA'da,jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ ve YPG/PKK üyesi 4 şüpheliden, 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:50
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        Malatya'da terör operasyonunda 2 tutuklama
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        MALATYA'da,jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ ve YPG/PKK üyesi 4 şüpheliden, 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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