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        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu; 6 gözaltı

        MALATYA'dasilah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:34 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:35
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        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu; 6 gözaltı
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        MALATYA'dasilah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan Malatya'ya kaçak silah getiren şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, kent merkezinde şüphelilerin bulunduğu aracı durdurdu. 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada aracın gizli bölmelerine gizlenmiş 13 tabanca ile 7 bin 448 uyuşturucu hap ele geçirildi. Silah ile uyuşturuculara el konulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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