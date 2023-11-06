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        Malatya'da 372 kilogram skunk ele geçirildi

        MALATYA'da,polisin durdurduğu kamyonda narkotik köpeği ile yapılan aramada 372 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 18:03 Güncelleme: 06.11.2023 - 18:05
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        Malatya'da 372 kilogram skunk ele geçirildi
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        MALATYA'da,polisin durdurduğu kamyonda narkotik köpeği ile yapılan aramada 372 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği, plakası açıklanmayan kamyonu kent girişinde durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, kamyonun kasasına gizlenmiş 372 kilogram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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