Malatya'da 372 kilogram skunk ele geçirildi

MALATYA'da,polisin durdurduğu kamyonda narkotik köpeği ile yapılan aramada 372 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği, plakası açıklanmayan kamyonu kent girişinde durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, kamyonun kasasına gizlenmiş 372 kilogram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

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