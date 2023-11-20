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        Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

        MALATYA'nınPütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:58
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        Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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        MALATYA'nınPütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.36'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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