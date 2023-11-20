Malatya'da 12'şer katlı 2 bina, patlatılarak yıkıldı

MALATYA'da,ağır hasarlı 12´şer katlı 2 bina, kolonlarına bağlanan dinamitlerle kontrollü şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alıp, yıkım kararı verilen Bostanbaşı Mahallesi'ndeki 12´şer katlı 2 bina için sabah saatlerinde ekipler çalışma başlattı. Görevliler tarafından iki binanın kolonlarına bağlanan dinamitler kontrollü şekilde patlatıldı. Ortalığı toz bulutu kaplarken, yıkım cep telefonu kamerası ile görüntülendi.