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        Malatya'da 12'şer katlı 2 bina, patlatılarak yıkıldı

        MALATYA'da,ağır hasarlı 12´şer katlı 2 bina, kolonlarına bağlanan dinamitlerle kontrollü şekilde yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:50
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        Malatya'da 12'şer katlı 2 bina, patlatılarak yıkıldı
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        MALATYA'da,ağır hasarlı 12´şer katlı 2 bina, kolonlarına bağlanan dinamitlerle kontrollü şekilde yıkıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alıp, yıkım kararı verilen Bostanbaşı Mahallesi'ndeki 12´şer katlı 2 bina için sabah saatlerinde ekipler çalışma başlattı. Görevliler tarafından iki binanın kolonlarına bağlanan dinamitler kontrollü şekilde patlatıldı. Ortalığı toz bulutu kaplarken, yıkım cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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