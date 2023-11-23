Malatya'da 3 dakika arayla 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde deprem (3)- Yeniden MALATYA'nınBattalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 3 dakika arayla 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de şiddetle hissedilirken, bölgede vatandaşlar panik ve korku ile ev ve işyerlerinden dışarıya çıktı. Alınan ilk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, 6 Şubat depreminde hasar gören binalara girilmemesi konusunda uyarılar yapıldı.

MALATYA'nınBattalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 3 dakika arayla 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de şiddetle hissedilirken, bölgede vatandaşlar panik ve korku ile ev ve işyerlerinden dışarıya çıktı. Alınan ilk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, 6 Şubat depreminde hasar gören binalara girilmemesi konusunda uyarılar yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 17.46'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan yerin 6.99 kilometre derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3 dakika sonra bu kez saat 17.49'da yine merkez üssü Battalgazi olan yerin 6.36 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremler merkez üssü Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır il ve ilçelerinden de hissedildi.

VATANDAŞLAR CADDE VE SOKAKLARA ÇIKTI

Art arda yaşanan depremler, 6 Şubat depremleriyle büyük yıkımın yaşandığı bölgede korku ve paniğe neden oldu. Sarsıntı ile birlikte vatandaşlar ev ve iş yerlerini terk ederek açık alanlara gitmeye çalıştı. Yaşanan panik nedeniyle cadde ve sokaklarda araç ve insan yoğunluğu oluştu. AFAD ekipleri tarafından yapılan saha taramasında ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANMIŞTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya İli Battalgazi ilçesinde, büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

VALİ YAZICI: OLUMSUZLUK YOK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Vali Yazıcı, sosyal medya hesabından; "Battalgazi İlçemizde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" paylaşımını yaptı.

MALATYA BELEDİYESİNDEN KONAKLAMA İMKANI

Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını kaydetti. Başkan Gürkan vatandaşların hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarı yaparak, spor salonlarında ve belediyenin belirlediği mekanlarda konaklama imkanı sağlanacağını belirtti.

GÜDER: ART ARDA İKİ DEPREM VATANDAŞLARI TEDİRGİN ETTİ

Depremin merkez üssü Battalgazi İlçe Belediye Başkanı Osman Güder, art arda yaşanan iki depremin vatandaşları tedirgin ettiğini söyledi. Osman Güder, "İnsanları şu anda konutlarından, iş yerlerinden dışarı çıktılar, telaşlı şekilde bekliyorlar. Bezlerde teskin etmeye çalışıyoruz. 3 dakika arayla iki deprem olması insanları tedirgin etti. Herhangi bir yıkım ve can kaybının olmadığı haberini aldık. Muhtarlarla irtibat halindeyiz. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadık, umarım bundan sonra da ulaştığımız yerlerden olumsuz haber almayız" dedi. Başkan Güder, 6 Şubat depremlerinde hasar alan binalarda oturanlara yaptığı uyarıda ise, "şu anda orta hasarlı binalara girmeleri kesinlikle yasaklandı. Tekrar ediyorum. Orta hasarlı binalarda oturanlar kesinlikle evlerine girmemeleri gerekiyor. Şu anki süreçte az hasarlı binalarda oturanların da biraz da beklenmesi gerektiğini ikaz ediyoruz" ifadesini kullandı.