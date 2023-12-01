Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nınAkçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 03.18'de merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.