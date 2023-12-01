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        Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

        MALATYA'nınAkçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 05:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 05:08
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        Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
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        MALATYA'nınAkçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 03.18'de merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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