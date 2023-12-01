Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
MALATYA'nınAkçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MALATYA'nınAkçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 03.18'de merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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