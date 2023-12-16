Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Elmas, son yolculuğuna uğurlandı

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Musab Hacıömer Elmas'ın (25) cenazesi Malatya'da toprağa verildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 1 Aralık'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4'ü uzman çavuş 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan uzman çavuşlardan Musab Hacıömer Elmas, tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Uzman Çavuş Musab Hacıömer Elmas için bugün memleketi Malatya'da Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Suzan ve babası Mehmet Elmas ile yakınlarının yanı sıra Vali Ersin Yazıcı, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile vatandaşlar katıldı.

Öğle namazı sonrası İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından uzman çavuş Elmas'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA-Genel - Türkiye-Malatya - Mahir ALAN

2023-12-16 17:04:54