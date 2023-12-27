Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
MALATYA'nınDoğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MALATYA'nınDoğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10:55'te merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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