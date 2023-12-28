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        Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

        MALATYA'nınYeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 12:47 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:47
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        Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
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        MALATYA'nınYeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 12.34'te merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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