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        Devrilen yolcu otobüsüne kamyon çarptı: 4 ölü, 31 yaralı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:39 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:39
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        Devrilen yolcu otobüsüne kamyon çarptı: 4 ölü, 31 yaralı (3)
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        KİMLİKLERİBELLİ OLDU

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kamyonun devrilen yolcu otobüsüne çarptığı kazada hayatını kaybedenlerin; Süleyman Savaş Evliyagil, Esma Donak, Gülizar Sarsılmaz ve Abuzer Ak olduğu belirlendi. Kazada yaralanan 31 kişinin tedavileri ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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