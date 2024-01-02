Devrilen yolcu otobüsüne kamyon çarptı: 4 ölü, 31 yaralı (3)
KİMLİKLERİBELLİ OLDU
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kamyonun devrilen yolcu otobüsüne çarptığı kazada hayatını kaybedenlerin; Süleyman Savaş Evliyagil, Esma Donak, Gülizar Sarsılmaz ve Abuzer Ak olduğu belirlendi. Kazada yaralanan 31 kişinin tedavileri ise sürüyor.
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