Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem MALATYA´nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MALATYA´nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı´nın (AFAD) verilerine göre Malatya´nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10´da deprem oldu. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.