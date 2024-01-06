Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
MALATYA´nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
MALATYA´nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı´nın (AFAD) verilerine göre Malatya´nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10´da deprem oldu. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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