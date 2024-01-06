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        Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

        MALATYA´nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:19 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:19
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        Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
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        MALATYA´nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı´nın (AFAD) verilerine göre Malatya´nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10´da deprem oldu. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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