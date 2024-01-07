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        Su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        MALATYA'daboş su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü  M.A. yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:23 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:25
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        Su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        MALATYA'daboş su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü  M.A. yaralandı.

        Kaza, Malatya-Sivas kara yolunun 22'nci kilometresinde Topsöğüt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.A'nın kontrolünü yitirdiği 44 AS 303 plakalı otomobil, yoldan çıkarak boş su tahliye kanalına devrildi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, araçta sıkışan M.A. güçlükle çıkartıldı. M.A. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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