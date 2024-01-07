Su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
MALATYA'daboş su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü M.A. yaralandı.
MALATYA'daboş su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü M.A. yaralandı.
Kaza, Malatya-Sivas kara yolunun 22'nci kilometresinde Topsöğüt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.A'nın kontrolünü yitirdiği 44 AS 303 plakalı otomobil, yoldan çıkarak boş su tahliye kanalına devrildi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, araçta sıkışan M.A. güçlükle çıkartıldı. M.A. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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