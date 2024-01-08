Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nınPütüre ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 16.19'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 9.6 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde, ilk belirlemelere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.