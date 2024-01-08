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        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

        MALATYA'nınPütüre ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:43 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:43
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        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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        MALATYA'nınPütüre ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 16.19'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 9.6 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde, ilk belirlemelere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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